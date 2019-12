Seit 1960 ist das der Ritterschlag in Hollywood: Ein eigener Stern auf dem berühmten Walk-of-Fame in Los Angeles! Stars wie Jennifer Aniston (50), Bruce Willis (64) oder Matt Damon (49) sind bereits in den Genuss dieser Ehrung gekommen. Nun darf sich auch US-Comedy-Star Kevin Hart (40) mit einem Stern auf dem Hollywood-Boulevard verewigen. Bei diesem festlichen Anlass darf sein bester Freund natürlich nicht fehlen: Dwayne "The Rock" Johnson (47). Bei der Zeremonie ließ dieser sich voller Stolz und Rührung zu einer zuckersüßen Knutschattacke hinreißen!

Da werden selbst die härtesten Kerle butterweich: Am Dienstag erhielt Kevin seine langersehnte Ehrung auf dem berühmten Walk-of-Fame-Gehsteig. In Begleitung seiner Frau Eniko (35) und seines langjährigen Freundes und "Jumanji"-Kollegen "The Rock" verewigte sich der Schauspieler neben anderen Welt-Stars auf der berühmten Meile. Sein Buddy platzte beinahe vor Stolz – und ließ sich schließlich dazu hinreißen, Kevin einen fetten Knutscher auf den Kopf zu drücken.

Bereits bei der "Jumanji: The next Level"-Premiere in Berlin, bei der auch Promiflash vor Ort war, kamen die beiden gar nicht mehr aus dem Schwärmen über den jeweils anderen heraus. "Er ist ein Anführer, einer, der hart arbeitet und sehr liebenswürdig ist”, schwärmte Kevin über seinen Kumpel. So sieht wohl echte Bromance aus!

Getty Images Kevin Hart bei seiner Walk-of-Fame-Ehrung, Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Eniko und Kevin Hart in Hollywood, Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Kevin Hart und Dwayne "The Rock" Johnson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de