Kevin Hart bezeichnete Regina Halls Brüste als "Sandsäcke"

Regina Hall (54) und Kevin Hart (45) sorgten bei der Sendung "Today with Jenna and Friends" für Lacher, als der Comedian überraschend auf der Bühne erschien und seiner langjährigen Freundin ein riesiges Blumenbouquet überreichte. Doch der rührende Moment hatte einen witzigen Dreh, als Regina scherzhaft meinte, Kevin solle den Zuschauern erzählen, was er einst über ihre Brüste gesagt habe. Während eines Filmdrehs habe er gerufen: "Kann irgendjemand mal einen Mantel bringen, damit Regina ihre Sandsäcke verdecken kann?" Trotz Kevins Versuch, das Thema zu überspielen, gab Regina die Geschichte zum Besten – sehr zur Belustigung des Publikums.

Dabei zeigten sich beide Stars von ihrer humorvollen Seite und reflektierten über ihre langjährige Freundschaft, die über zwanzig Jahre zurückreicht. Die beiden lernten sich 2003 am Set von "Scary Movie 3" kennen und arbeiteten seitdem für verschiedene Projekte wie "Think Like a Man" und "Death at a Funeral" erfolgreich zusammen. Kevin schwärmte während seines Auftritts: "Ich sage es immer wieder – sie ist der lustigste Co-Star, mit dem ich je gearbeitet habe." Regina erwiderte mit großem Lob: "Ich liebe ihn so sehr. Er ist nicht nur mein Freund, sondern auch ein bemerkenswerter Mensch und Kollege."

Abseits dieses spaßigen Wiedersehens sind die beiden Schauspieler derzeit gut beschäftigt. Kevin bereitet die Premiere seiner animierten Serie "Lil Kev" vor, die vom harten, aber humorvollen Leben eines 12-jährigen Jungen in Philadelphia erzählt – inspiriert von seiner eigenen Kindheit. Regina hingegen wird bald im Hulu-Musical-Film "O'Dessa" zu sehen sein, in dem sie an der Seite von Sadie Sink (22) eine charmante und abenteuerliche Reise in einer postapokalyptischen Welt antritt. Trotz ihrer vollen Terminkalender schaffen es die beiden immer wieder, ihre besondere Freundschaft voller Charme und Witz in den Mittelpunkt zu stellen.

Getty Images Regina Hall bei der 94. Oscar-Verleihung

Getty Images Kevin Hart beim Spiel der Philadelphia Eagles gegen die Minnesota Vikings im Lincoln Financial Field

