Milliardenvermögen: Er ist reichster Schauspieler der Welt

Arnold Schwarzenegger (77) sorgt weltweit wieder für Aufmerksamkeit – und das nicht wegen eines neuen Blockbusters. Der gebürtige Österreicher, der mit Kultfilmen wie "Terminator" zum internationalen Superstar wurde, thront laut neuesten Berichten des Esquire Australien an der Spitze der reichsten Schauspieler der Welt. Mit einem beeindruckenden Vermögen von 1,49 Milliarden australischen Dollar (854.887.500,00 Euro) hat Arnold nicht nur Größen wie Dwayne "The Rock" Johnson (53) und Tom Cruise (62) hinter sich gelassen, sondern sämtlichen Hollywood-Legenden den Rang abgelaufen. Die Liste wurde kürzlich veröffentlicht und zeigt: Die Action-Ikone ist nicht mehr nur der Held auf der Leinwand, sondern auch an der Spitze der Millionärsriege.

Das Vermögen von Arnold stammt laut Angaben vor allem aus klugen Investitionen abseits des Filmgeschäfts. Bereits in jungen Jahren hat sich der Schauspieler auf Immobilien konzentriert und dort stattliche Summen verdient – ein lukrativer Weg, der sein Vermögen von Jahr zu Jahr weiter steigerte, auch als seine Filmkarriere in ruhigere Gewässer wechselte. Auf Platz zwei der Reichen-Liste landete Dwayne "The Rock" Johnson mit 682.816.050,00 Euro, gefolgt von Tom Cruise auf Rang drei mit 511.286.985,00 Euro. Schauspieler wie George Clooney (64), Brad Pitt (61) und Robert De Niro (81) schafften es zwar ebenfalls in die Top Ten, blieben aber deutlich hinter Arnold zurück. Es handelt sich bei den Zahlen jedoch lediglich um Schätzungen, da exakte Einblicke fehlen, doch eins ist klar: Kein Hollywood-Star legt derzeit finanziell so stark vor wie Arnold.

Privat blickt der Ex-Bodybuilder auf eine vielfach bewegte Lebensgeschichte. Nach seinem kometenhaften Aufstieg in Hollywood und einer erfolgreichen Zeit als Gouverneur von Kalifornien hat Arnold Schwarzenegger, Vater von fünf Kindern, inzwischen mehrere Standbeine gefunden. Trotz des beeindruckenden Vermögens zieht er sich keineswegs aus dem Rampenlicht zurück: So ist er demnächst in der Action-Komödie "Kung Fury 2" an der Seite von Michael Fassbender (48) auf der Leinwand zu sehen und steht moviepilot.de zufolge aktuell noch für die Action-Komödie "The Man with the Bag" mit Alan Ritchson (42) vor der Kamera. Seine Fans dürfen sich also nicht nur auf neue Kinomomente, sondern womöglich auch auf ein paar persönliche Einblicke in das Leben des Superstars freuen – denn Arnold ist bekannt dafür, auf Social Media sein Privatleben mit beeindruckender Offenheit zu teilen.

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson im November 2024

Getty Images Arnold Schwarzenegger und Patrick Schwarzenegger, Februar 2025

