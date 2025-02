Dwayne "The Rock" Johnson trauert um seinen Hund Hobbs

Dwayne "The Rock" Johnson (52) trauert um seinen geliebten Hund Hobbs, eine französische Bulldogge, die seit 2015 Teil seiner Familie war. In einem emotionalen Instagram-Post teilt der Schauspieler die traurige Nachricht mit, dass Hobbs "still und tapfer in der Nacht gegangen ist". "Ich bin taub vor Schmerz", schreibt Dwayne. Außerdem betont er seine Dankbarkeit für die Liebe, die der Hund seiner Familie geschenkt habe und erzählt, dass Hobbs nicht lange gelitten habe. Zu seinen Abschiedsworten wählt der Hollywood-Star das Lied "What's Going on in Your World" von George Strait und fügt hinzu: "Ich bin mir nicht ganz sicher, wie Geister das handhaben, aber komm ab und zu vorbei, damit wir wieder in Schwierigkeiten geraten und lachen können."

Hobbs war nicht nur ein treuer Gefährte, sondern auch ein kleiner Star. Der Hund verdankt seinen Namen Dwaynes Figur Luke Hobbs aus dem Fast-&-Furious-Universum und schaffte es sogar auf die Leinwand. 2019 hatte Hobbs einen kurzen Auftritt im Film "Hobbs & Shaw", einem Spin-off der beliebten Filmreihe. Bereits 2015, kurz nachdem Hobbs als Welpe mit seinem Bruder Brutus adoptiert wurde, machten beide in den sozialen Medien des Schauspielers auf sich aufmerksam. Leider lebte Brutus nur wenige Monate bei der Familie und starb an einem giftigen Pilz. Hobbs hingegen wurde ein fester Begleiter in Dwaynes Leben und war zuletzt sogar bei einem GQ-Fotoshooting zu sehen.

Dwayne, der in der Vergangenheit immer wieder seine enge Verbindung zu Hobbs betonte, engagiert sich leidenschaftlich für Tiere. Auf Instagram teilte er oft Momente mit seinen Hunden und zeigte, dass es ihm sehr wichtig ist, ihnen ein gutes Leben zu ermöglichen. Privat ist Dwayne, der kürzlich ein emotionales Video über seinen verstorbenen Vater veröffentlichte, ein Familienmensch, der immer wieder warme Worte über seine Frau Lauren Hashian und die beiden gemeinsamen Töchter findet. Mit Hobbs verliert die Familie nun ein geliebtes Mitglied, das, wie der Schauspieler schreibt, "immer ein Herz voller Liebe" gehabt habe. Fans und Freunde weltweit sprachen ihm online ihr Mitgefühl aus.

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson mit seinem Hund Hobbs

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson, 2022

