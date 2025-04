Schock für Dwayne Johnson: Sein Privatjet musste umkehren

Dwayne Johnson (52), besser bekannt als "The Rock", hat einen Schreckmoment in seinem Privatjet überstanden, wie The Standard berichtet. Auf einem Flug von Hawaii nach Houston musste seine Maschine aufgrund eines Hydraulikproblems umkehren. Die Situation wurde knapp 40 Minuten nach Abflug kritisch, als der Pilot, Captain David, ihn direkt über das Problem informierte. "Wir können über dem Ozean nicht weiterfliegen", erklärte der Pilot und entschied sich, aus Sicherheitsgründen zurück nach Hawaii zu fliegen. Dwayne war allein mit der Crew an Bord und hoffte auf eine sichere Landung, während er über das Wesentliche im Leben nachdachte.

In einem Beitrag auf Instagram schilderte der Schauspieler und WWE-Star das beklemmende Erlebnis. Das Hydraulikproblem habe zu einer Überhitzung geführt, und obwohl einige Probleme in der Luft hätten gelöst werden können, war ein Risiko über dem offenen Meer keine Option. Dwayne bezeichnete die ruhige und professionelle Herangehensweise des Piloten als bewundernswert. "Ich bin dankbar, wieder sicher auf dem Boden zu sein und zu Hause in Hawaii zu sein", schrieb er. Der Vorfall hinderte ihn jedoch daran, rechtzeitig zur Eröffnungssaison der United Football League zu gelangen, die er mitbegründet hat. Über die sozialen Medien entschuldigte er sich bei den Fans und Teams und wünschte ihnen dennoch ein großartiges erstes Wochenende.

Mit seinem £50-Millionen-Gulfstream G650 ist Dwayne Johnson normalerweise bequem unterwegs, doch dieser Vorfall erinnerte ihn an die Zerbrechlichkeit des Lebens. Abseits seines Jet-Set-Lebens ist der Schauspieler dafür bekannt, lebensbejahend und dankbar zu sein – Eigenschaften, die seiner schwierigen Kindheit entspringen. Der "Jungle Cruise"-Darsteller hat sich in der Vergangenheit immer wieder über seine Wurzeln in Hawaii geäußert, wo er auch heute noch einen Rückzugsort hat. Regelmäßig betont er in Interviews, dass Familie für ihn an erster Stelle kommt und zeigt damit, was trotz aller Erfolge wirklich zählt.

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson mit seinem Hund Hobbs

Getty Images Tiana Johnson, Lauren Hashian, Dwayne Johnson, Jasmine Johnson und Ata Johnson