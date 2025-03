Kevin Hart möchte das beste Vorbild für seine Kinder sein

Kevin Hart (45) hat in einem Interview bei der Premiere von "Number One on the Call Sheet" in New York darüber gesprochen, wie wichtig ihm die Vaterrolle ist. Der Komiker und Schauspieler ist Vater von vier Kindern: Tochter Heaven und Sohn Hendrix aus seiner Ehe mit Torrei Hart (47) sowie Sohn Kenzo und Tochter Kaori mit seiner heutigen Frau Eniko Hart (40). "Ich bete einfach nur, dass ich das beste Vorbild sein kann", sagte er im Gespräch mit People. Er hoffe, dass die zahlreichen "Crashkurse", die er seinen Kindern gebe, dazu beitragen würden, ihnen die richtige Richtung zu zeigen.

Für Kevin steht das Glück seiner Kinder an oberster Stelle. Seine Priorität sei, dass Heaven, Hendrix, Kenzo und Kaori nicht nur gut erzogen, sondern vor allem glücklich seien. "Meine Kinder sind glücklich mit dem Leben, mit der Liebe – und diese Liebe versuchen sie auch an andere weiterzugeben", erklärte er weiter. Auch in Interviews in der Vergangenheit zeigte sich der Entertainer immer wieder begeistert von seiner Rolle als Vater. Vor allem die Mischung aus Teenagern und Kleinkindern sieht er als perfekt für die Dynamik seiner Familie. Und trotz des "lauten" Haushalts mit zwei Hunden würde er nichts an seinem Leben ändern wollen.

Ein schwerer Autounfall im Jahr 2019, bei dem Kevin schwere Rückenverletzungen erlitt, veränderte seinen Blick aufs Leben. Die Zeit der Genesung bezeichnete er als "Resurrection" – sein Unfall habe ihm geholfen, die wirklich wichtigen Dinge zu erkennen. Seitdem verbringe er mehr bewusste Zeit mit seiner Familie: gemeinsame Mahlzeiten, regelmäßige Themenabende wie "Taco Tuesday" und Filmabende sind heute feste Rituale bei ihm zu Hause. Mit seiner fröhlichen und bodenständigen Art ist Kevin nicht nur ein Vorbild für seine Kinder, sondern auch ein Star, der sich trotz Hollywoodtrubel ganz auf das Wesentliche besinnt.

Instagram / kevinhart4real Kevin Hart und seine Familie im September 2024

Instagram / kevinhart4real Familie Hart im Juni 2023

