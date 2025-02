Neu auf Prime: "Hobbs & Shaw" spaltete The Rock und Diesel

Fans rasanter Action dürfen sich freuen: Der Film "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" ist seit Montag im Flatrate-Angebot von Amazon Prime Video verfügbar. Der Ableger aus dem beliebten Fast & Furious-Franchise kam 2019 in die Kinos und rückte die Charaktere Luke Hobbs (gespielt von Dwayne "The Rock" Johnson, 52) und Deckard Shaw (gespielt von Jason Statham, 57) in den Mittelpunkt. Die Geschichte zwingt das ungleiche Duo widerwillig zur Zusammenarbeit, um die Welt vor dem gefährlichen Terroristen Brixton (Idris Elba, 52) zu retten. Doch der Film sorgte nicht nur auf der Leinwand für Spannung: Auch hinter den Kulissen entbrannten Konflikte, besonders zwischen Dwayne Johnson und Vin Diesel (57), die das gesamte Franchise erschütterten.

Der Bruch zwischen den beiden Schauspielern soll während der Dreharbeiten zu "Fast & Furious 8" begonnen haben. Berichten zufolge hatte Vin, der auch als Produzent der Reihe fungiert, Szenen mit Dwayne kürzen lassen und galt als schwierig am Set. Dies führte schließlich zu einem öffentlichen Streit, bei dem auch Tyrese Gibson (46), ein weiterer Franchise-Star, Partei ergriff. The Rock, der seit dem fünften Teil eine zentrale Rolle in der "Fast & Furious"-Familie einnahm, verabschiedete sich daraufhin von der Hauptsaga und fehlte im neunten Film komplett. Trotz der Spannungen sorgte sein Spin-off "Hobbs & Shaw", das auf die Chemie zwischen ihm und "The Transporter"-Star Jason setzt, sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum für Begeisterung. Überraschend kehrte der ehemalige Wrestler jedoch für ein Cameo in "Fast X", der im Mai 2023 in die Kinos kam, zurück, was Hoffnungen auf eine künftige Versöhnung weckt.

Für viele Fans bleibt die "Fast & Furious"-Reihe ein Symbol für Familie – eine Ironie, die angesichts der realen Differenzen unter den Stars nicht unbemerkt bleibt. Dwayne Johnson und Jason Statham hingegen verbindet nicht nur auf der Leinwand eine besondere Dynamik: Beide sind bekannt für ihren Sinn für Humor und ihre Vorliebe für harte Stunts. Dwayne, der ursprünglich aus dem Wrestling kommt, hat sich als Actionstar etabliert, während der zweifache Vater und Verlobte von Rosie Huntington-Whiteley (37) als ehemaliger Leistungssportler regelmäßig mit seinem athletischen Können beeindruckt. Doch neben ihren erfolgreich verlaufenden Karrieren sind es vor allem ihre charismatischen Persönlichkeiten, die sie zu Publikumslieblingen machen – und "Hobbs & Shaw" zu einem besonderen Highlight im "Fast & Furious"-Universum.

Rex Features / ActionPress Vin Diesel und Dwayne "The Rock" Johnson in "Fast & Furious 5"

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham

