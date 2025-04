Kevin Hart ist schockiert: Sein Sohn ist viel größer als er

Kevin Hart (45) hat kürzlich in den sozialen Medien eine witzige Reaktion auf das Wachstum seines Sohnes Hendrix (17) geteilt: Der Junge überragt den Comedian inzwischen deutlich. Auf Instagram postete Kevin ein Foto von sich und Hendrix am Strand. Mit einem Rückwärts-Basecap auf dem Kopf und einem Arm um seinen Sohn scherzte er: "Keine Ahnung, wann das passiert ist, aber es ist passiert... Er überragt mich offiziell." Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: "Das kotzt mich an… Aber ich liebe den Jungen über alles. Mein Junge." Die Familie befindet sich gerade an einem unbekannten Urlaubsort, wo sie die Sonne und den Strand genießen.

Kevin teilte mit seinen Fans weitere Einblicke vom Familienurlaub, darunter ein Foto mit seiner Frau Eniko Hart (40), mit der er ebenfalls einen entspannten Moment im Sand festhielt. "Hier auf einer Sandbank mit Eniko ist mein Happy Place", schrieb er zu dem Bild. Zusätzlich postete der Schauspieler süße Momente mit seinen Kindern, darunter einen Bootsausflug mit seiner ältesten Tochter Heaven (20) und ein Foto, auf dem seine jüngste Tochter Kaori auf seinen Schultern sitzt. Kevin, Vater von insgesamt vier Kindern, betont immer wieder, wie wichtig ihm seine Familie sei. Seine ältesten Kinder Heaven und Hendrix stammen aus der Ehe mit seiner Ex-Frau Torrei Hart (47), während er mit Eniko die gemeinsamen Kinder Kenzo und Kaori großzieht.

Kevin gibt sich als Vater sehr reflektiert und hat sich in einem früheren Interview mit dem Magazin People zu seiner Erziehungsphilosophie geäußert. "Ich hoffe, dass das, was ich meinen Kindern vorlebe, einen bleibenden Eindruck hinterlässt", erklärte er. Ihm gehe es vor allem um Werte wie Liebe, Glück und Respekt füreinander. Besonders stolz ist der Comedian darauf, dass seine Kinder mit einem Lächeln durchs Leben gehen und dieses positive Gefühl auch an andere weitergeben. Kevin und Eniko, die 2016 geheiratet haben, beschreiben ihr Zuhause mit ihren zwei Hunden und vier Kindern als chaotisch, aber wunderbar: "Es ist alles, was man sich vorstellen kann, und noch so viel mehr."

Instagram / kevinhart4real Familie Hart im Juni 2023

Getty Images Eniko Hart und Kevin Hart, März 2024

