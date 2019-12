Ein Jahr nach den Dreharbeiten zur ersten Staffel von Temptation Island wagen zwei der Single-Kandidatinnen ein neues Abenteuer! Janina Gander und Jenni Kleofas zählten in der Fremdflirtshow zu den Ladys, die den vergebenen Teilnehmerinnen ihre Männer ausspannen sollten. Von der Liebesinsel kehrten die beiden Beautys allerdings nach wie vor solo in ihren Alltag zurück. Aufs Alleinleben scheinen sie jetzt, rund zwölf Monate nach der Produktion aber keine Lust mehr zu haben: Die Mädels haben eine WG aufgemacht, wie sie Promiflash verrieten!

Jenni wohnt schon in Berlin – ihre gute Freundin aus "Temptation"-Zeiten, Janina, zieht nun aus beruflichen Gründen zu ihr in die Hauptstadt, wie sie im Gespräch mit Promiflash verriet: Nachdem sie sich die vergangenen fünf Monate um ihre Familie gekümmert habe, wolle sie nun endlich wieder was für sich tun. "In der letzten Zeit habe ich gemerkt, dass ich auf jeden Fall in den Medien bleiben möchte. Einfach, weil mir das Moderieren so viel Spaß macht. Ich habe mich jetzt selbstständig gemacht und bin unter anderem bei einem Berliner Radiosender Nachrichtensprecherin", berichtete sie begeistert. Nebenbei erhoffe sich die gebürtige Ravensburgerin aber noch den einen oder anderen Modeljob.

Eigentlich war ein Zusammenleben zunächst nicht geplant. Da Janina aber erst zu Anfang Januar eine Bleibe in Berlin gefunden hat, lud Jenni sie ein, erst mal in ihre kleinen 1,5-Zimmer-Wohnung zu ziehen: "Da wir bei 'Temptation Island' schon auf engem Raum gewohnt haben und uns megagut verstanden haben, hab ich das Angebot sofort angenommen und dachte: Es kann ja nur cool werden", erzählte Janina. Bisher klappe auch alles super: "Nach der Arbeit machen wir viel zusammen, gehen essen oder auf Events oder so. Ich denke, das schweißt uns noch mehr zusammen." Und auch Jenni kann nur bestätigen, dass sie mit ihrer Kuppelshow-Freundin bisher jede Menge Spaß habe.

