Diese beiden Frauen haben sich verliebt! Eigentlich waren Tabea Thomas und Vasfije Muharem als Verführerinnen in die Männer-Villa bei Temptation Island eingezogen. Doch keine der beiden Ladys hatte in der Fremdgeh-Show Augen für die vergebenen Männer: Bereits während der Dreharbeiten spürten Vasi und Tabea, dass zwischen ihnen mehr ist als nur Freundschaft. Und jetzt machen sie ihre Liebe auch endlich offiziell. Aber wie reagieren die anderen "Tempation Island"-Singles auf das Paar?

Giulie Santana und Janina Gander verraten im Gespräch mit Promiflash, dass sie sich für die beiden Turteltauben freuen. Eine Sache macht sie allerdings stutzig: "Nach Drehschluss sind die Singles alle aufeinandergetroffen. Und eigentlich war zwischen Antony und Tabea was und – das war so ein Vierer-Gespann – zwischen Vasi und Benjamin lief eigentlich auch noch was", erzählen die beiden Kandidatinnen. Sie hätten eigentlich damit gerechnet, dass Vasi und Tabea bei ihren Männern bleiben würden. "Vielleicht ist in zwei Monaten wieder alles anders – man weiß es nicht – aber es ist auf jeden Fall die Überraschung des Tages", sind sich Giulie und Janina einig.

Da stellt sich die Frage: Wie ernst ist die Liebe von Vasi und Tabea wirklich? In einem Promiflash-Interview hatten die beiden Frauen kürzlich verraten: "Gerade weil wir nach einigen gemeinsamen Reisen gemerkt haben, dass wir am liebsten nur zusammen Zeit verbringen, haben wir sehr viele Pläne." Ein Leben ohne die andere könnten sie sich mittlerweile nicht mehr vorstellen.

Instagram / janina.gander "Temptation Island"-Janina Gander

Instagram / itsgiulie "Temptation Island"-Giulie Santana

MB/Vasea "Temptation Island"-Kandidaten Vasfije Muharem und Tabea Thomas

