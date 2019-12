Harvey Weinstein (67) steht demnächst der Prozess wegen sexueller Belästigung und Missbrauchs bevor. Während die Ermittlungen laufen, ist der Filmmogul vorerst gegen eine siebenstellige Summe auf Kaution frei. Doch weil er gegen seine Auflagen verstoßen haben soll, musste er am vergangenen Mittwoch erneut vor dem obersten Gerichtshof in New York erscheinen – und zwar mit einem Rollator. Hat er etwa gesundheitliche Probleme?

Verschiedene Bilder zeigen, wie sich der 67-Jährige mit der Gehhilfe seinen Weg zum Gerichtsgebäude in Manhattan bahnt. Schon wenige Tage zuvor musste der Produzent bei einem Termin gestützt werden. Hintergrund sei laut Weinsteins Anwalt Arthur Adaila eine schwere Rückenverletzung, die er sich bei einem Autounfall im August zugezogen haben soll. Für Donnerstag sei eine Operation geplant. Donna Rotunno, eine weitere Anwältin, betonte gegenüber CNN außerdem, dass ihr Mandant zunächst auf den Rollator verzichtet hatte: "Herr Weinstein wollte nicht, dass die Presse glaubt, er suche Mitgefühl."

Joan Illuzzi, der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt von Manhattan erklärte, dass Weinstein wieder vor Gericht musste, weil er in den vergangenen zwei Monaten insgesamt 57 Mal gegen seine Auflagen verstoßen habe. Seit seiner Entlassung wird er durch eine elektronische Fußfessel überwacht – und die soll er mehrfach manipuliert haben. Sein Rechtsbeistand erklärte allerdings, dass es sich dabei nur um technische Probleme wegen des schlechten Empfangs in Weinsteins Villa gehandelt habe.

MediaPunch/ActionPress Harvey Weinstein in New York

Anzeige

MediaPunch/ActionPress Donna Rotunno, Anwältin von Harvey Weinstein

Anzeige

MediaPunch/ActionPress Harvey Weinstein auf dem Weg zum New Yorker Gericht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de