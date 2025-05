Neues Interview: Harvey Weinstein beteuert seine Unschuld

Harvey Weinstein hat in einem neuen Interview aus dem Gefängnis seine Unschuld beteuert und sich gegen die Anschuldigungen mehrerer Prominenter verteidigt. Der ehemalige Filmproduzent, der aktuell eine 16-jährige Haftstrafe in Kalifornien absitzt, sprach mit der Moderatorin Candace Owens über Vorwürfe von Gwyneth Paltrow (52), Rose McGowan (51) und Ashley Judd (57). Harvey gab zu, bei Gwyneth "einen Annäherungsversuch" unternommen zu haben, stritt jedoch ab, sie berührt oder sexuell belästigt zu haben. "Es ist eine komplette Erfindung über meine Beziehung zu Gwyneth", erklärte der 73-Jährige in dem YouTube-Video. Die Schauspielerin hatte zuvor berichtet, Harvey habe sie in einem Hotelzimmer in Verlegenheit gebracht, indem er in einem Bademantel um Massage und andere intime Gefälligkeiten bat.

In dem Interview, das über eine Videokonferenz aus dem Gefängnis geführt wurde, entgegnete Harvey Gwyneths Vorwürfen zudem, ihre Darstellung sei nicht glaubwürdig, da sie während ihrer Karriere immer wieder positiv über ihn gesprochen habe. "Gwyneth hat bei den Golden Globes [...] eine Rede über mich gehalten. Niemand hat sie gebeten, das zu tun. In ihrer Oscar-Rede dankt sie mir", sagte er und behauptete, es habe lediglich eine freundschaftliche Beziehung zwischen ihnen geherrscht. Auch auf die Vorwürfe von Rose, die ihn der sexuellen Nötigung beschuldigt, ging der Produzent ein und sagte verärgert: "Ich habe knapp 90.000 Euro an sie bezahlt, es wurde alles zu einer einzigen Verleumdung verschmolzen." Dabei betonte er wiederholt, dass er unschuldig sei, und erklärte, er habe dem Gefängnis vorgeschlagen, einen Lügendetektortest durchzuführen, um seine Wahrhaftigkeit zu untermauern.

Harvey wurde 2020 in New York wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung verurteilt und später in Kalifornien erneut für ähnliche Anklagen schuldig gesprochen. Insgesamt meldeten sich über 60 Frauen, um ihn zu belasten. Seitdem versucht er, vor Gericht Revision einzulegen. Weinstein gab in dem aktuellen Interview zwar zu, dass er in der Vergangenheit seine Freunde, Familie und Ehefrau durch sein Verhalten verletzt habe, betonte aber seine Ablehnung der gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Moderatorin Candace veröffentlichte die Aufzeichnung des Interviews online.

Getty Images Gwyneth Paltrow und Harvey Weinstein bei der Film-Theater-Gala in London im Oktober 2002

Getty Images Harvey Weinstein im September 2018