Läutet Hayden Panettiere (30) mit dieser Verwandlung ein neues Kapitel ein? Hinter der Schauspielerin liegt ein nervenaufreibendes Jahr. Ende 2018 hatte die Blondine in Brian Hickerson eine neue Liebe gefunden. Doch kurz nach dem Beziehungsstart soll ihr neuer Partner die 30-Jährige mehrfach geschlagen haben – dafür musste er für kurze Zeit hinter Gitter. Angeblich soll sich Hayden anschließend von ihm getrennt haben, wurde jedoch kurz darauf wieder mit Brian gesichtet. Ob die Mutter einer Tochter jetzt endgültig die Reißleine gezogen hat? Immerhin meldet sie sich jetzt mit einer großen Veränderung im Netz zurück!

Seit Februar hatte sich Hayden nicht mehr auf Social Media gemeldet. Vor wenigen Stunden postete sie dann via Twitter ein Update-Foto von sich. Darauf zeigt sie sich mit neuem Haupthaar: Hayden hat sich nämlich ihre langen hellblonden Locken abschneiden lassen und trägt jetzt einen modernen Kurzhaarschnitt mit langem Deckhaar und coolem Undercut! Ob sie damit eine neue Ära einleiten möchte? Oder hat sie einfach nur eine neue Film-Rolle ergattert? Ihre Bild-Unterschrift lässt diese Frage offen: "Ich lebe meine innere Kirby aus 'Scream 4' aus".

Hayden trug eine ähnliche Frisur nämlich schon vor über acht Jahren. Damals spielte sie die Rolle der Kirby Reed in der Horrorfilm-Reihe. Ihr neues Styling ruft bei ihren Fans Erinnerungen hervor. "Oh, wie sehr ich Kirby vermisst habe. Dir steht der Look fantastisch" oder "Kirby für immer! Du siehst so fantastisch aus mit deinen Haaren", waren nur zwei der begeisterten Kommentare unter dem Tweet.

Splash News Hayden Panettiere und Ex-Freund Brian Hickerson 2018

Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

Getty Images Hayden Panettiere im April 2011 in Hollywood

