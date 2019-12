Rührende Worte von Linda Lavin! Vor wenigen Tagen erschütterte eine traurige Nachricht Hollywood: Philip McKeon ist im Alter von nur 55 Jahren verstorben. Was den Schauspieler viel zu früh das Leben gekostet hat, ist nicht bekannt. Er soll jedoch schon lange mit einer Krankheit gekämpft haben. Nun meldete sich erstmals seine ehemalige Serien-Mutter Linda zu Wort. Die beiden waren in den 70er und 80er Jahren zusammen in der Sitcom "Alice" zu sehen...

Im People-Interview konnte Linda sich noch sehr gut an ihren einstigen Co-Schauspieler erinnern: "Philip war der liebenswerte, liebevolle Junge, immer bereit und begierig, sich mit anderen zu verbinden." In der Serie hatte sie eine Witwe gespielt, die als Kellnerin versuchte, sich und ihren Sohn über die Runden zu bringen. Durch diese emotionale Story hätten die beiden eine besonders enge und echte Verbindung aufgebaut. Die 83-Jährige lernte durch Philip sogar für ihr zukünftiges Leben dazu: "Er hat mir beigebracht, eine gute Mutter zu sein, einfach weil er der wundersame Junge war, der er war."

Philips Sprecher Jeff Ballard hatte am Mittwoch mit einem Statement den Tod des Schauspielers bestätigt: "Wir sind alle zutiefst bestürzt und am Boden zerstört über Phils Tod. Sein wunderbarer Sinn für Humor, Freundlichkeit und Loyalität wird allen in Erinnerung bleiben, die seinen Lebensweg gekreuzt haben", hieß es darin.

Getty Images Linda Lavin, Schauspielerin

Everett Collection/ActionPress Polly Holliday, Linda Lavin, Vic Tayback, Philip McKeon, Beth Howland

Splash News Philip McKeon und Mason Reese (r.) 2018 in New Jersey

