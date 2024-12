"Alice"-Bekanntheit Linda Lavin ist mit 87 Jahren verstorben

Linda Lavin zählte in Hollywood zu den bekannteren Gesichtern. Doch nun geht die traurige Nachricht ihres Todes um die Welt. Die Schauspielerin starb am Sonntag unerwartet an den Komplikationen von Lungenkrebs. Die Krankheit wurde erst kürzlich bei ihr festgestellt, wie ein Vertreter gegenüber den Medien, wie People erklärte. Linda wurde 87 Jahre alt. Kurz vor ihrem Ableben zeigte sie sich noch öffentlich. Anfang des Monats besuchte sie beispielsweise die Premiere ihrer neuen Netflix-Serie "No Good Deed" in Los Angeles.

Lindas Tod macht nicht nur ihre Fans traurig, sondern auch ihre Kollegen. Auf Social Media ehren vielen Stars die 87-Jährige mit rührenden Worten. "Ich bin zutiefst dankbar, dass ich von der Brillanz von Linda Lavin berührt wurde. Sie ist eine Ikone, eine phänomenale Künstlerin und ein zutiefst fürsorglicher Mensch, der für mich eine Inspiration bleiben und von uns allen sehr vermisst werden wird", erklärte beispielsweise Matt Bomer (47), ⁣mit dem Linda für die Serie "Mid-Century Modern" vor der Kamera stand. Auch Promis wie Sarah Paulson (50) bekundeten ihre Trauer um die Schauspielerin.

Linda bekam 1976 ihre eigene TV-Serie "Alice", von der es neun Staffeln gab. Zudem wirkte sie im Jahr 2015 in dem Film "Man lernt nie aus" an der Seite von Robert De Niro (81) und Anne Hathaway (42) mit. Doch Linda zog es im Laufe ihrer Karriere auch an den Broadway – und das mit großem Erfolg. Für ihre schauspielerischen Leistungen wurde sie 1987 mit dem Tony Award belohnt. Sie hinterlässt ihren Mann Steve Bakunas, mit dem sie seit 2005 verheiratet war.

Getty Images Linda Lavin, Schauspielerin

Everett Collection/ActionPress Polly Holliday, Linda Lavin, Vic Tayback, Philip McKeon, Beth Howland

