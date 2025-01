Linda Lavins Seriencharakter nach ihrem Tod rausgeschrieben

Die Dreharbeiten zur neuen Hulu-Serie "Mid-Century Modern" mussten nach dem plötzlichen Tod von Linda Lavin im Dezember neu organisiert werden. Die Schauspielerin, die zuletzt als Sybil Schneiderman, die Mutter einer der Hauptfiguren, vor der Kamera stand, verstarb unerwartet an den Folgen einer kürzlich diagnostizierten Lungenkrebserkrankung. Zu diesem Zeitpunkt fehlten noch drei Episoden mit ihr. Laut Mitteilung von Max Mutchnick, einem der Co-Schöpfer der Serie, wurde eine bewegende Folge mit dem Titel "Here’s to you, Mrs Schneiderman" gedreht, um ihren Charakter aus der Serie zu verabschieden.

Max schrieb zu der gedrehten Abschiedsfolge auf Instagram: "Diese Woche haben wir eine Folge von 'Mid-Century Modern' gedreht, von der ich niemals dachte, dass wir sie schreiben müssen. Dem Charakter Sybil Lebewohl zu sagen, war schmerzhaft. Sich von Linda Lavin zu verabschieden war herzzereißend." Neben den emotionalen Szenen am Set haben die Macher und Darsteller von "Mid-Century Modern" auch hinter den Kulissen Linda Tribut gezollt. Blumen wurden an ihrem Trailer und auf den Studiostufen niedergelegt, und während des Table Reads wurde ihr Stuhl symbolisch zur Seite gestellt. Die Serie, deren Erscheinungstermin noch nicht feststeht, wird sich um drei enge Freunde drehen, die nach einem Todesfall zusammen in Palm Springs leben und sich den Herausforderungen des Alterns auf humorvolle Art stellen. Lindas Rolle als Sybil, die Mutter von Bunny Schneiderman, gespielt von Nathan Lane, sollte ein zentrales Element des Ensembles sein.

Linda war eine erfahrene Schauspielerin, die auf eine langjährige Karriere im Fernsehen und auf der Bühne zurückblicken konnte. Berühmt wurde sie durch ihre Rolle in der Sitcom "Alice", die sie über Jahre hinweg prägte, sowie durch zahlreiche Projekte am Broadway. Privat war Linda für ihre Warmherzigkeit bekannt und galt bei allen, die mit ihr arbeiteten, als großzügige Kollegin. Ihre Kollegen aus der Serie, darunter auch Matt Bomer (47) und Nathan Lee Graham, beschrieben sie als "den warmen Kern des Ensembles", der vor und hinter der Kamera stets für gute Laune sorgte.

Instagram / maxmutchnick Kollegen und Kolleginnen legten wegen des Todes von Linda Lavin Blumen auf die Stufen des Trailers

Instagram / maxmutchnick Aufgrund des Todes von Linda Lavin hängt eine schwarze Schleife an einem gezeichneten Portrait-Bild

