Und schon wieder trauert Hollywood um einen beliebten Schauspieler! Philip McKeon wurde in den 70er Jahren bekannt durch die Serie "Alice" – insgesamt fast neun Jahre lang schlüpfte er als Teenie in die Rolle des Tommy Hyatt. Außerdem wirkte er in Filmen wie "Ghoulies 4" und "Sandman" mit. Nun machte allerdings diese traurige Meldung die Runde: Die Serien-Berühmtheit ist im Alter von nur 55 Jahren verstorben.

In einem öffentlichen Statement, das unter anderem dem amerikanischen Portal Just Jared vorliegt, bestätigt ein Sprecher der Familie, Jeff Ballard, den Tod des Schauspielers. "Wir sind alle zutiefst bestürzt und am Boden zerstört über Phils Tod", heißt es zu Beginn der Erklärung: "Sein wunderbarer Sinn für Humor, Freundlichkeit und Loyalität wird allen in Erinnerung bleiben, die seinen Lebensweg gekreuzt haben."

Die genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt. Bis jetzt wurde nur bestätigt, dass der einstige Kinderstar an einer schweren Krankheit gelitten hatte und am Dienstagmorgen in Texas gestorben ist.

Everett Collection/ActionPress Polly Holliday, Linda Lavin, Vic Tayback, Philip McKeon, Beth Howland

Splash News Philip McKeon und Mason Reese (r.) 2018 in New Jersey

Splash News Philip McKeon bei der Chiller Theatre Expo 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de