Jean Reno (71) dürfte finanziell mehr als ausgesorgt haben! Seit 1978 war der Schauspieler in zahlreichen Filmen zu sehen. Über die Jahre wurde der Franzose nicht nur in seinem Heimatland immer erfolgreicher, sondern war auch Teil großer Hollywood-Produktionen, wie etwa "The Da Vinci Code – Sakrileg". Trotz seines großen Erfolges scheint der 71-Jährige jedoch ganz bescheiden geblieben zu sein und fuhr in New York nun schlicht mit dem Taxi!

Paparazzi erwischten Jeanim Big Apple auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit. Der Filmstar zeigte sich völlig unglamourös: Er kombinierte eine dunkle Hose mit einer blauen Jacke und setzte sich dazu eine Kappe auf den Kopf! Ob der "Cold Blood"-Darsteller in der Großstadt ein paar Dollar sparen wollte, oder einfach ganz natürlich sein Leben leben will? Reno fuhr nicht etwa mit einem eigenen Chauffeur durch die Straßen New Yorks – er streckte liebe den Arm raus und rief sich ein ganz normales Taxi.

Reno ist nicht der einzige Promi, der auf die gelben Autos schwört. Auch Heidi Klum (46) und ihr jetziger Mann Tom Kaulitz (30) schnappten sich in einem Urlaub kurz vor ihrer Hochzeit ein Taxi. Bei ihrem Italien-Trip verzichteten die beiden dann aber nicht nur auf einen Privatwagen, sondern auch noch auf Securitymänner: "Ein Bodyguard kommt meist nur zu offiziellen Auftritten mit, ansonsten ist Tom der starke Mann", verriet damals ein Insider.

LRNYC / MEGA Jean Reno in New York im Dezember 2019

