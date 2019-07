Lange kann es nun nicht mehr dauern! Schon seit gut einem halben Jahr spannen Heidi Klum (46) und ihr Verlobter Tom Kaulitz (29) ihre Fans auf die Folter: Wann und wo werden sich die Germany's next Topmodel-Chefin und der Tokio Hotel-Gitarrist das Jawort geben? Das bislang wohl bestgehütete Geheimnis des Jahres scheint jetzt allerdings gelüftet. Berichten zufolge wird sich das Power-Paar am kommenden Wochenende auf einer Jacht vor Capri die ewige Treue schwören – doch Muffensausen haben die beiden allem Anschein nach noch nicht. Im Moment genießen Heidi und Tom noch ganz entspannt das süße Leben in Italien!

Wie Heidi am Montag ihren Instagram-Followern verriet, faulenzte das Duo den ganzen Tag lang am Pool und gönnte sich reuelos Pizza und Spaghetti. Eine Diät hat das Topmodel vor seinem großen Tag aber auch wirklich nicht nötig! Auch auf Security-Personal verzichteten die beiden beim Flanieren durch die Altstadt. "Ein Bodyguard kommt meist nur zu offiziellen Auftritten mit, ansonsten ist Tom der starke Mann", verriet ein Insider gegenüber Bild. Auch einen Chauffeur schienen die baldigen Eheleute im Urlaub bisher nicht zu benötigen und nahmen stattdessen ein stinknormales Taxi.

Nach einem ausgiebigen Frühstück stürzten sich die Bergisch Gladbacherin und der Magdeburger am Dienstag dann gemeinsam mit Heidis Mama Erna und ihrer Tochter Leni (15) und Schwager Bill Kaulitz (29) wie waschechte Touristen ins bunte Treiben des italienischen Städtchens: Eine Sightseeing-Tour stand an. Dabei stießen Heidi, Tom und Erna sogar mit Limoncello auf die Liebe an – gefolgt von einer gemütlichen Tasse Kaffee. Nervenflattern und Vorbereitungsstress sieht wohl anders aus!

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2019 in Paris

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Vanity Fair Oscar-Party 2019

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Emmy Awards 2018

