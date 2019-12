Die Filmwelt trauert um Anna Karina. Die gebürtige Dänin erreichte in den 60er Jahren in Frankreich große Bekanntheit. Unter anderem verkörperte sie Rollen in verschiedenen Produktionen von Jean-Luc Godard, mit dem sie von 1961 bis 1965 verheiratet war. Zum Beispiel war sie in dem Film "Die Außenseiterbande" zu sehen. Nun macht eine traurige Nachricht über die Schauspielerin die Runde: Anna ist am Donnerstag im Alter von 79 Jahren verstorben.

Ihr Manager Laurent Balandras erklärte gegenüber AFP: "Anna starb gestern in einem Pariser Krankenhaus an den Folgen einer Krebserkranknung." Ihr vierter Ehemann Dennis Berry sei an ihrer Seite gewesen. Mit dem US-amerikanischen Filmregisseur war die Leinwand-Ikone von 1982 bis 1994 verheiratet gewesen.

Viele Personen des öffentlichen Lebens zeigen sich nach der Todesmeldung sehr betroffen. Unter anderem meldete sich der französische Kulturminister Franck Riester auf Twitter und schrieb: "Heute wurde das französische Kino zu einem Waisenkind. Es hat eine wahre Legende verloren."

Everett Collection / ActionPress Anna Karina am Set von "All About Loving", 1964

Everett Collection / ActionPress Anna Karina und David Niven in dem Film "Before Winter Comes", 1969

Getty Images Anna Karina in London im Januar 2017



