Das traurige Schicksal von Brian Tarantina wurde nun offiziell bestätigt. Anfang November verstarb der Schauspieler mit nur 60 Jahren, der hierzulande vor allem durch verschiedene Serienrollen in Emergency Room oder Gilmore Girls bekannt wurde. Leblos habe ihn seine Nichte in seiner Wohnung in Manhattan aufgefunden – schnell wurde von einer Drogenüberdosis ausgegangen, die genaue Todesursache war bislang allerdings ungeklärt. Die Gerichtsmedizin stützte nun den Verdacht: Er verstarb ein einem Rauschmittel-Cocktail.

Der TV-Star erlag einer akuten Vergiftung aufgrund der kombinierten Wirkung von Fentanyl, Heroin, Kokain und Valium, sagte ein Gerichtsmediziner jetzt gegenüber TMZ. Das Ergebnis der Obduktion ergab außerdem, dass es sich um eine versehentliche Überdosis gehandelt habe. Die tückische Substanz Fentanyl spielte in der Vergangenheit gehäuft eine Rolle in prominenten Todesfällen: Unter anderem Prince (✝57), Tom Petty (✝66), Mac Miller (✝26) und Lil Peep (✝21) seien ebenfalls nach dem Konsum der Droge gestorben.

Bis zuletzt sei der Gesundheitszustand des Hollywood-Stars schlecht gewesen. Kurz vor seinem Tod sei er etwa vier Wochen lang wegen möglicher Herzprobleme in New York behandelt worden. Kurz nach seiner Entlassung soll es schließlich zur tödlichen Überdosis gekommen sein.

Getty Images Brian Tarantina, Schauspieler

Getty Images Tom Petty bei einem Auftritt im Februar 2008

Getty Images Brian Tarantina, Joel Johnstone und Luke Kirby im Januar 2019



