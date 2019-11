Hollywood trauert um Brian Tarantina. Am Samstag wurde bekannt, dass der Serien-Star mit 60 Jahren plötzlich verstorben war: Seine Nichte fand ihn leblos in seiner Wohnung und rief die Sanitäter – für den Schauspieler kam allerdings jede Hilfe zu spät. Da vor Ort eine weiße Substanz gefunden wurde, kam die Vermutung auf, er könne an einer Drogen-Überdosis gestorben sein. Seine Sprecherin erklärte nun jedoch, dass Brians Gesundheitszustand bis zuletzt sehr schlecht war.

Im Gespräch mit TMZ offenbarte Laurie Smith, dass sie glaube, Brian sei an gesundheitlichen Komplikationen gestorben, die mit einer schweren Erkrankung zusammenhängen. Der Schauspieler sei in den vergangenen Monaten sehr krank gewesen und im ländlichen Teil New Yorks etwa vier Wochen lang wegen möglicher Herzprobleme behandelt worden. Erst kürzlich sei der 60-Jährige aus dem Krankenhaus entlassen worden. Vor ein paar Tagen habe seine Agentin noch mit ihm gesprochen und erfahren, dass er erneut einen Rückschlag erlitten habe – darum vermute sie, der Tod des TV-Stars hänge mit der Krankheit zusammen.

Noch im Januar durfte sich der US-Amerikaner mit seinen "The Marvelous Mrs. Maisel"-Kollegen über einen Preis bei den Screen Actors Guild Awards freuen: Die Erfolgsproduktion, deren Handlung teils im fiktiven Nachtklub "The Gaslight Café" spielt, wurde für das beste Schauspielerensemble einer Comedy-Serie ausgezeichnet. Nun nimmt das Team traurig Abschied: "Das 'Gaslight' wird nicht mehr dasselbe sein ohne dich. Danke Brian, dass du uns so zum Lachen gebracht hast. Wir denken in dieser schweren Zeit an seine Familie und Freunde", ist auf dem offiziellen Twitter-Kanal zur Serie zu lesen.

Getty Images Brian Tarantina im Januar 2019

Getty Images "The Marvelous Mrs. Maisel"-Cast in Los Angeles

Getty Images Brian Tarantina, Schauspieler



