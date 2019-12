Einen prominenten Fan haben sie schon mal auf ihrer Seite! In wenigen Stunden geht es für die Finalisten von Dancing on Ice um die Wurst. Mit von der Partie: Lina Larissa Strahl (22) und ihr Coach Joti Polizoakis (24), die am vergangenen Freitag durch ihr erfolgreiches Skate-Off doch noch eine Runde weitergekommen sind. Für den großen Showdown heißt es also Daumen drücken – und das lässt sich Schauspieler Timur Bartels (24) nicht zweimal sagen!

Unter einen Schnappschuss, den Joti auf seinem Instagram-Profil teilte, sprach er dem Duo gut zu. "Drücke die Daumen", hielt Timur fest und schloss den Kommentar mit einem Herz-Emoji ab. Der Club der roten Bänder-Star war in der Staffel von 2018 selbst ins Halbfinale der Show gewählt worden und hatte zu den absoluten Favoriten gehört. Allerdings hatte er die Sendung freiwillig verlassen, weil sein Vater plötzlich verstorben war.

Natürlich zählen Lina und Joti auch auf die Unterstützung ihrer Fans. Außerdem hat die "Bibi Blocksberg"-Darstellerin bereits einen kleinen Sieg in der Tasche: Sie ist die einzige Frau, die es unter die letzten drei Kandidaten geschafft hat. "Ich bin unglaublich stolz auf Lina, denn sie geht ins Finale als 'Last Woman Standing'", freute sich Joti in seinem Post.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Timur Bartels, Schauspieler

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Timur Bartels und Amani Fancy bei "Dancing on Ice"

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Die "Dancing on Ice"-Finalisten 2019

