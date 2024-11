So empfand Lina Larissa Strahl ihre Rolle in "Vaiana 2"

Die Schauspielerin Lina Larissa Strahl (26) schlüpft nach acht Jahren erneut in die Rolle der Vaiana in "Vaiana 2". Für den zweiten Teil des beliebten Disney-Films leiht sie der abenteuerlustigen Heldin wieder ihre Stimme und ist begeistert, erneut Teil des Projekts zu sein. "Ehrlich gesagt, hat es sich sofort angefühlt wie damals 2016 an Tag eins. Vaiana ist mir gar nicht fremd geworden über die Jahre, es war irgendwie alles so wie damals. Man ist total schnell wieder in die Figur reingekommen", verrät die "Bibi & Tina"-Bekanntheit im Promiflash-Interview. Für die Schauspielerin ist Vaiana eine der tollsten Disney-Figuren und es erfüllt sie mit Stolz, dieser erneut ihre Stimme zu verleihen.

Auf die Frage, wie sie an die Rolle herangegangen ist, antwortete Lina, dass sie es auf sich zukommen ließ. "Beim Synchronsprechen kann man es nicht einfach auswendig lernen und dann denken, man ist bestens vorbereitet. Man muss da auch auf sich selber vertrauen", erklärte sie ihre Methode im Promiflash-Interview. In den vergangenen Jahren konnte sie viele Erfahrungen sammeln und neue Techniken erlernen, was ihr beim erneuten Einsprechen der Rolle half. Trotzdem war es für sie immer noch eine Herausforderung. "Ich war dieses Mal sicherer als in Teil eins, da wurde ich ja wie ins kalte Wasser geworfen. Jetzt war es aber auch eine Herausforderung, weil ich möchte ja, dass es den Leuten genauso gefällt wie damals", erklärt Lina.

Neben ihrer Arbeit als Synchronsprecherin ist Lina auch als Musikerin erfolgreich und hat in den vergangenen Jahren mehrere Alben veröffentlicht. Ihre Leidenschaft für Musik und Schauspiel verbindet sie in ihren Projekten und begeistert damit ihre Fans. Zuletzt stellte sie dann auch bei Let's Dance ihr Tanzgeschick unter Beweis. In der vierten Folge musste sie dann aber wieder ihre Koffer packen.

