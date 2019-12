Der Pizzaboy möchte im kommenden Jahr fit werden! Seit Maxi Knab als Fastfood-Lieferant in Musikvideos von YouTube-Erotiknudel Katja Krasavice (23) zu sehen gewesen ist, mausert er sich selbst zum Social-Media-Star. Knapp 23.000 Menschen verfolgen inzwischen das Leben des Österreichers und auch in der Serie "Like Us" ist er zu sehen. Zuletzt weihte er seine Fans in ein persönliches Projekt ein: Anfang des kommenden Jahres wird Max Hundebesitzer. Und der Vierbeiner wird nicht nur eine Bereicherung für sein Leben darstellen, sondern soll ihm zusätzlich beim Abnehmen helfen!

Mit Promiflash sprach Max über seine Neujahrsvorsätze – die Anschaffung des Haustiers sei schon beschlossene Sache: Ab dem 1. Januar ziehe der kleine Amigo bei ihm ein! "Im Hinblick darauf, dass ich ab Januar abnehmen möchte, ist der Kleine die perfekte Unterstützung für mich. Dann gibt es nichts zu überlegen, ob ich rausgehen möchte und mich bewegen möchte, ich muss dann einfach", berichtete er. Er freue sich schon tierisch auf die Zeit mit seinem neuen Freund und werde ihm ein glückliches Zuhause bieten. Auch auf Social Media werde man die Schnüffelnase dann oft sehen.

Der Influencer habe schon lange mit dem Gedanken geliebäugelt, sich einen Hund zuzulegen. Aufgrund seiner früheren familiären Situation habe er sich diesen Wunsch aber nie erfüllen können. Bei einer guten Freundin sei Max dann endlich fündig geworden: "Er ist von zwölf Hundewelpen der letzte, der übrig geblieben ist. Als ich dann vergangene Woche zu Besuch war, kam der Kleine direkt zu mir und wich mir den ganzen Tag nicht mehr von der Seite. Schlichtweg hatten wir uns nicht gesucht, aber gefunden", erzählte er. Wie findet ihr es, dass Amigo Max bei seinen Abnehm-Plänen unterstützen soll?

Privat Max' Hund Amigo

Instagram / pizzaboymax Maxi Knab im November 2019

Promiflash Maxi Knab

