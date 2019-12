Maxi Knab alias Pizzaboy Max mischt in der Snapchat-Serie "Like Us" mit. In dem neuen Format werden Influencer im Alltag begleitet. Auf diese Art will die Produzentin Heidi Lessau den Zuschauern demonstrieren, dass vieles von dem, was in den sozialen Netzwerken gezeigt wird, fernab vom realen Leben sei. Sie dokumentiert, was es tatsächlich bedeute, ein Webstar zu sein. Auch Max beabsichtigt, in der Sendung eine wichtige Message zu vermitteln.

Im Promiflash-Interview erzählt der Food-Blogger, warum er bei "Like Us" mitmacht: "Ich erhoffe mir, ein positives Bild in die Welt zu geben und viele Leute zu motivieren, die ebenso wie ich sind – ein bisschen dicker, die vielleicht aus einem normalen Raster rausfallen." Er fügt hinzu: "So dass sie sehen: Egal, wie anders du auch bist, du ein Mensch bist und es verdient hast, glücklich durchs Leben zu gehen."

Berühmt wurde Max übrigens als Pizzalieferant in Katja Krasavices (23) Musikvideo zu "Doggy". Im Gespräch mit Promiflash verrät er, wie er heute über seinen Karrierestart denkt: "Es hat mir sehr, sehr viel gebracht und ich bin auch gerne in die Rolle geschlüpft, aber ich möchte halt nicht nur der Pizzaboy sein, sondern eben auch Max." Das sei ebenfalls ein Grund für ihn gewesen, bei "Like Us" mitzuwirken.

"Like Us" Die "Like Us"-Stars

Instagram / pizzaboymax "Pizzaboy" Max im Februar

Instagram / pizzaboymax Maxi Knab und Katja Krasavice, 2017

