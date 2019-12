Große Weihnachtsüberraschung von Chris Töpperwien (45)! Der Currywurstmann feiert zum ersten Mal die Festtage mit seiner aktuellen Partnerin Lili. Das Fest der Liebe verbringen die beiden gerade in der Wahlheimat des Ex-Dschungelcamp-Bewohners: Los Angeles. Im Promiflash-Interivew verriet er bereits, wie aufregend der gemeinsame Ausflug für ihn ist – nun ist klar warum! Offenbar plante der TV-Star, um die Hand seiner Freundin anzuhalten: Chris und Lili haben sich verlobt!

In seiner Instagram-Story teilte Chris ein paar romantische Momente ihres Heiligabends. Am 24. Dezember feierten die beiden nicht nur das Weihnachtsfest, sondern auch Lilis Geburtstag. Offenbar die perfekte Gelegenheit für den 45-Jährigen, seine Lebensgefährtin zu fragen, ob sie ihn heiraten möchte! In seiner Story kuschelte sich eine glückliche Lili mit glitzerndem Ring am Finger an ihren Mann. Dazu schrieb er einfach nur: "Sie hat Ja gesagt!"

Lili fasste am Tag nach dem Antrag auf Instagram auch noch einmal ihre Gedanken zusammen: "Damit hast du mir das größte Geschenk gemacht. Ich bin so unendlich glücklich und dankbar, dich gefunden zu haben. Danke. Ich liebe dich, du hast ein Herz aus Gold, Chris!" Dazu fügte sie noch den unmissverständlichen Hashtag #Verlobungsring hinzu.

