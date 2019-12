Kim Gloss (27) startet schon jetzt superfit ins neue Jahr! Hinter den deutschen Promis – und wahrscheinlich auch hinter der Influencerin – liegen sündige Tage. Über Weihnachten wurde bei den meisten geschlemmt, was das Zeug hält. Klar, dass da ein guter Vorsatz für 2020 ganz oben auf der Liste steht: dem Feiertagsspeck den Kampf ansagen. Kim hat aber schon vor dem Jahreswechsel mit dem Sporteln angefangen...

Via Instagram teilte die ehemalige DSDS-Kandidatin ein Foto, das sie beim Training im Wald zeigt. Warm eingepackt, hangelte sich die Beauty zunächst an einem Klettergerüst entlang. Danach joggte sie laut eigener Aussage noch eine Runde – ganz schön fleißig! "Wir waren gestern und heute mit der Familie im Wald Sport machen und hatten so unfassbar viel Spaß, dass wir es auf jeden Fall jetzt regelmäßig machen möchten. Heute waren wir noch anschließend im Gym und haben auch etwas Wellness gemacht", schrieb die 27-Jährige zu dem Beitrag.

Noch Anfang 2019 hatte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin zugegeben, dass sie ein paar Wohlfühlpfündchen auf den Hüften habe. "Mit Sport habe ich aufgehört momentan und ich merke es einfach, es ist nicht mehr alles so fest", erzählte sie im Promiflash-Interview im Rahmen der Berlin Fashion Week.

