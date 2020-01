Kathy Griffin startet als verheiratete Frau ins neue Jahrzehnt! Die Komikerin gab erst im April ihrer großen Liebe eine zweite Chance. Die "Pulp Fiction"-Bekanntheit und ihr Langzeit-Freund Randy Bick wurden wieder ein Paar, nachdem sie sich nach sieben Jahren Beziehung kurzzeitig getrennt hatten. Das Power-Couple weiß einfach, dass es zusammengehört. Und das haben die Turteltauben jetzt auch mit einem Eheversprechen besiegelt!

Auf Instagram haben die beiden am Silvesterabend angekündigt – sie wollen sich nach Mitternacht das Jawort geben! Und genau das haben sie auch gemacht. In einem Video zeigen die frischgebackenen Eheleute sogar einen kleinen Teil ihrer Zeremonie: Kathy, die in ein eierschalenfarbenes Glitzerkleid mit schwarzem Gürtel gekleidet war und Randy, der einen schicken Anzug trug, standen sich andächtig gegenüber. Die Traurede hielt dabei niemand Geringeres als "Grace and Frankie"-Star Lily Tomlin (80). Auf Twitter gab die Neu-Ehefrau einen Mini-Einblick, wie ihre Eheschließung abgelaufen ist: "Die ganze Zeremonie hat gerade mal 14 Minuten gedauert. Wir sind so verliebt und können nicht aufhören zu lachen."

Obwohl die Trauung der beiden ziemlich spontan war, hat sich der Rotschopf eine süße Hommage überlegt. Kathys Hochzeitskleid ist nämlich nicht etwa neu gekauft, sondern dasselbe, das sie beim ersten richtigen Date mit Randy getragen hatte. "Ich habe Randy gesagt, er soll sein liebstes Stück meiner langen Kleider aussuchen. Er hat das Kleid ausgesucht", schreibt sie auf Twitter.

Getty Images Kathy Griffin und Randy Bick

Instagram / kathygriffin Kathy Griffin, Lily Tomlin und Randy Bick

Twitter / Kathy Griffin Randy Bick und Kathy Griffin 2011

