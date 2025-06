Darum lehnte Kathy Griffin Deal über 1,2 Millionen Euro ab

Kathy Griffin (64), die für ihren bissigen Humor und ihre Stand-up-Comedy bekannt ist, hat kürzlich in einem YouTube-Video einen bemerkenswerten Karrieremoment enthüllt. Mitte der 2000er Jahre wurde ihr angeboten, eine feste Gastgeberin in der berühmten Talkshow "The View" zu werden – für eine beeindruckende Summe von umgerechnet 1,2 Millionen Euro. Die Schauspielerin und Comedian lehnte jedoch ab, wie sie erklärte: "Ich musste ablehnen, da ich zu der Zeit zwischen meiner Reality-Show 'My Life on the D-List' und Tourneen etwa [8,5 Millionen Euro] im Jahr verdient habe." Zudem hätte das Engagement bedeutet, ihr Leben in Los Angeles aufzugeben, was wegen der Betreuung ihrer Eltern für sie nicht in Frage kam.

Barbara Walters (95), die legendäre Journalistin und Schöpferin von "The View", war von Kathys Absage wenig begeistert. Kathy erinnerte sich an eines ihrer letzten Gespräche mit Barbara Walters: "Barbara sagte zu mir backstage: 'Man sagt, wir hätten Chemie, ich sehe das nicht wirklich.' Darauf antwortete ich: 'Natürlich haben wir das! Die Leute lieben es, wenn ich dir Ärger mache.' Doch Barbara war nicht so überzeugt." Selbst als Kathy Barbara ihre Entscheidung und die Gründe persönlich erklärte, habe die Late-Night-Ikone keine große Begeisterung gezeigt. "Sie mochten es nicht, und es gab keinerlei Anpassung beim Angebot", so Kathy.

Die Absage an "The View" war für Kathy Griffin kein leichter Schritt – doch Familie ging vor. Ihre Eltern Maggie und John Patrick Griffin spielten stets eine zentrale Rolle in ihrem Leben und beeinflussten viele ihrer Entscheidungen. Trotz der verpassten Gelegenheit erinnert sich die Comedian gern an ihre Gastauftritte in der Show und betont, wie sehr sie den Mut der Moderatorinnen schätzt, sich regelmäßig kontroversen Themen zu stellen. Auch Barbara, die 2022 verstarb, hatte laut Kathy stets hohen Respekt vor der Branche.

Getty Images Kathy Griffin im November 2023

Getty Images Barbara Walters im Oktober 2014

Getty Images Kathy Griffin im September 2022