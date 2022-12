Stimmband-OP: Kathy Griffin muss wieder ins Krankenhaus

Kathy Griffin (62) ist niedergeschlagen. Die Schauspielerin hatte in letzter Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Vergangenes Jahr wurde bei ihr Lungenkrebs im Frühstadium entdeckt. Daraufhin musste ein Teil ihrer Lunge operativ entfernt werden – doch es traten Komplikationen auf und die Stand-up-Komikerin hat jetzt Probleme mit dem Sprechen. Nun teilte sie traurig mit: Kathy muss sich erneut einer Operation unterziehen.

In einem Video auf Instagram meldete sich die Emmy-Gewinnerin bei ihren Fans. "Ja, ich bemitleide mich selbst, und ich werde euch sagen, warum. Weil ich wieder auf dem Weg ins Krankenhaus bin, weil ich eine weitere Operation an meinen Stimmbändern vornehmen lassen muss", gab sie zu. Doch bei dem Eingriff handelt es sich nur um einen Kurzen und Kathy kann danach nach Hause gehen. "Aber das letzte Mal, als ich das gemacht habe, hat es sieben Tage lang wehgetan", klagte sie.

Dennoch will die Synchronsprecherin diesen Schritt gehen: "Ich würde alles dafür tun, damit ich meine Stimme wiederbekomme." Den Zuspruch ihrer Fans nimmt Kathy dankend an: "Zur Hölle, ja, ich nehme es an, ich nehme euer Mitleid an. Ich nehme euer Mitgefühl an. Ich liebe es. Gebt es mir", witzelte die 62-Jährige abschließend.

Getty Images Kathy Griffin im September 2022

Getty Images Kathy Griffin bei einer Aufführung 2022

Instagram / kathygriffin Kathy Griffin, Fernsehstar

