Mitten im Kokain-Skandal: Weitere Vorwürfe gegen Andy Cohen

Der Fall sorgt weiterhin für Aufsehen. Aktuell steht Andy Cohen (55) im Fokus der Öffentlichkeit: Die Reality-TV-Darstellerin Leah McSweeney (41) reichte kürzlich Klage gegen den Moderator und den Fernsehsender Bravo ein. So behauptet sie, dass Andy die Droge Kokain konsumiere, diese auch seinen Mitarbeitern anbiete und jene bevorzugt behandele, die mit ihm die Substanz einnehmen. Nun taucht ein Video seines ehemaligen Teammitglieds, Kathy Griffin (63), auf, in dem sie offenbart: Auch ihr hatte Andy Kokain angeboten!

Vor sieben Jahren veröffentlichte die heute 63-Jährige ein Video auf YouTube, das die aktuellen Vorwürfe gegen Andy untermauert. Demnach habe Andy sie zweimal am Set seiner Late-Night-Talkshow "Watch What Happens Live" gefragt, ob sie Kokain konsumieren wolle. "Ich habe also gehofft, dass er einen Scherz gemacht hat. [...] Nein, er hat mich gefragt, ob ich mit ihm koksen will. Das war mir sehr unangenehm. [...] Und deshalb mache ich diese Sendung nicht mehr. Ich fand das seltsam", so Kathy. Die TV-Bekanntheit stand selbst jahrelang für die Bravo-Show "Kathy Griffin: My Life on the D-List" vor der Kamera.

Bereits damals hatte sich Andy zu den Vorwürfen geäußert und behauptet, nicht zu wissen, wer Kathy sei. "Ich bin völlig fassungslos über diese Geschichte. Sie ist zu 100 Prozent falsch und völlig erfunden", schrieb der heute 55-Jährige auf X, ehemals Twitter. Auch die aktuellen Vorwürfe von Leah wies er bereits zurück.

Anzeige

Getty Images Kathy Griffin und Andy Cohen im Mai 2012

Anzeige

Getty Images Kathy Griffin im November 2023

Anzeige

Getty Images Kathy Griffin und Andy Cohen im November 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de