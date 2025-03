Nach Postingskandal: Kathy Griffin feiert Bühnen-Comeback

2017 löste Kathy Griffin (64) einen riesigen Skandal aus, weil sie einen Post verbreitete, der abgetrennte Köpfe zeigte, die an den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump (78) erinnerten. Seitdem wurde es beruflich ruhig um die Komikerin. Jetzt meldet sie sich auf der Bühne zurück und reflektiert die vergangenen Jahre, in denen sie gecancelt wurde. "Ich bin so dankbar, dass ich wieder auf der Bühne stehen kann und jede Show, die ich mache, mache ich, als wäre es meine letzte Show", verspricht Kathy gegenüber Us Weekly. Sie wird aber nicht nur mit ihrem Comedy-Programm "Kathy Griffin: My Life on the PTSD-List" auf Tournee gehen, sondern startet bei YouTube auch ihre eigene Show mit dem Titel "Talk Your Head Off with Kathy Griffin".

Der Post, den Kathy 2017 teilte, löste nicht nur eine Kontroverse aus, sondern kostete sie auch ihren Job bei CNN: Der Sender kündigte ihr. Doch damit nicht genug! Sogar das Justizministerium ermittelte gegen sie, denn immerhin trat Donald damals gerade seine erste Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten an. Zwei Monate wurde ermittelt und in der Zeit verlor die 64-Jährige zusätzlich Auftritte und Werbeverträge. "[Ich] konnte keine Arbeit bekommen, egal was. Und es war wirklich sehr schwierig, weil ich in meiner Karriere als Erwachsene ein glücklicher Workaholic war und immer entweder ein Comedy-Special, eine Realityshow, eine Gameshow oder eine geskriptete Show gemacht habe", erinnert sie sich heute an die harte Phase.

Als wäre der Skandal nicht belastend genug, lief es in den vergangenen Jahren auch in Kathys Privatleben eher holprig. 2023 ließ sie sich nach fast vier gemeinsamen Ehejahren von ihrem Mann Randy Bick scheiden. Als Grund wurden damals nur "unüberbrückbare Differenzen" genannt – zu den tatsächlichen Trennungsgründen ist nichts bekannt. Hinzu kommt eine Krebserkrankung, mit der die US-Amerikanerin 2021 zu kämpfen hatte: Im August des Jahres bekam sie die Diagnose Lungenkrebs im ersten Stadium. Im Zuge der Krankheit musste sogar ein Teil ihrer Lunge entfernt werden. Doch Kathy blieb tapfer und nach nur wenigen Monaten hatte sie erfreuliche Nachrichten: Sie ist mittlerweile krebsfrei.

Instagram / kathygriffin Kathy Griffin, Fernsehstar

Getty Images Kathy Griffin, Schauspielerin

