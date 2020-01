Für Danielle Brooks (30) könnte es privat momentan wohl kaum besser laufen! Erst im Juli vergangenen Jahres verkündete die Orange Is the New Black-Darstellerin, dass sie zum ersten Mal schwanger ist. Im November gab sie dann ganz stolz die Geburt ihrer Tochter bekannt. Und jetzt hat die frischgebackene Mama erneut allen Grund zu Freude: Sie und ihr Langzeitfreund Dennis Gelin haben sich verlobt.

Das verriet die Schauspielerin jetzt via Instagram. "Ich werde meinen besten Freund heiraten. Wir sind verlobt. Ich kann es kaum erwarten, deine Frau zu werden", schrieb sie zu einem gemeinsamen Foto. Darauf strahlt Danielle ihren Liebsten überglücklich an und präsentiert ganz beiläufig auch einen verdammt dicken Klunker an ihrer linken Hand – vermutlich ihren Verlobungsring.

Auch ihre Fans und Kollegen sind angesichts dieser Ankündigung ganz aus dem Häuschen und beglückwünschen Danielle. Unter anderem waren Stars wie die ehemalige America's Got Talent-Jurorin Gabrielle Union (47) oder Sängerin Janelle Monáe (34) unter den Gratulanten.

Instagram / daniebb3 Schwangere Danielle Brooks im Juli 2019

Jesse Grant / Getty Images Danielle Brooks bei den NAACP Image Awards 2018

Instagram / gabunion Gabrielle Union, Schauspielerin

