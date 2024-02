Größter Wunsch: Danielle Brooks möchte den Oscar gewinnen!

Sie weiß, was sie will! Danielle Brooks (34) hat aktuell im Filmmusical "Die Farbe Lila" ihre größte Rolle bisher und ist damit auch als beste Nebendarstellerin für einen Oscar nominiert. Deutschen Fans ist sie vermutlich noch aus der Serie Orange Is The New Black bekannt. In ihrer erfolgreichen Karriere fehlt eigentlich nur noch eine der schillernden Auszeichnungen – das findet die Schauspielerin selbst auch: Danielle will unbedingt den Oscar gewinnen!

In einem Interview mit ET berichtet Danielle, wie sie sich durch ihre Rolle in "Die Farbe Lila" verändert hat: "In mir steckt jetzt eine Kämpferin. Ich will [den Oscar] und ich habe keine Angst, das zu sagen." Doch gehe es ihr nicht nur um ihren eigenen Ruhm, sondern darum, dass der Film die Anerkennung bekommt, die er ihrer Meinung nach verdient. "Das wäre nicht nur ein großer Gewinn für mich, sondern für alle Beteiligten", hofft die Darstellerin. Der Film wurde nämlich in keiner anderen Kategorie nominiert.

Ob der Wunsch der Schauspielerin erfüllt wird, wird sich erst am 10. März zeigen. Die Oscar-Kategorie um die beste Nebendarstellerin ist dieses Jahr allerdings heiß umkämpft. Für Barbie, den kommerziell erfolgreichsten Film des Jahres, geht hier America Ferrera (39) an den Start, während Hauptdarstellerin Margot Robbie (33) gar nicht nominiert wurde.

Getty Images Danielle Brooks, Golden Globes 2024

Getty Images Danielle Brooks, Schauspielerin

Getty Images Danielle Brooks, Astra Film Awards 2024

