Danielle Brooks enthüllt schwierige Abtreibungserfahrung

Die Schauspielerin Danielle Brooks (35) hat kürzlich in dem Podcast "Pregnant Pause" über eine tief bewegende Erfahrung gesprochen. Sie verriet, dass sie vor einigen Jahren eine Abtreibung vornehmen lassen musste. Der Grund dafür war ein Medikament, das sie zu dieser Zeit aufgrund starker Hautprobleme einnahm. Eine Schwangerschaft während der Einnahme des Medikaments Accutane sei streng untersagt gewesen. Sie habe sogar ein Formular unterschrieben, das besagte, dass sie bei einer Schwangerschaft eine Abtreibung durchführen lassen müsse. "Es war wirklich schwer und überhaupt nicht das, was ich wollte", erklärte sie offen. Die Abtreibung belastete sie emotional sehr, denn in dem Moment, als sie den positiven Schwangerschaftstest sah, wurde ihr klar, dass sie sich doch wünschte, Mutter zu sein.

Danielle gewährte im Gespräch einen persönlichen Einblick in die damalige Zeit und berichtete, wie sie durch ihren Ehemann Dennis Gelin unterstützt wurde. Die beiden waren bereits ein Paar, als sie die schwierige Entscheidung treffen musste, und seine Fürsorge spielte eine entscheidende Rolle dabei, wie sie die Situation bewältigte. "Ich fühlte mich oft schuldig und egoistisch. Aber ich hatte einen großartigen Partner, und das war mir das Wichtigste. Er hat mir durch diese Zeit geholfen, und das war einer der Gründe, warum ich sagte: 'Das ist mein Mann', weil er mir auf die richtige Weise beistand", schwärmte sie. Heute sieht die Schauspielerin, die durch Rollen in "Orange Is the New Black" und "The Color Purple" bekannt wurde, diese Phase auch als eine Form der Selbstfindung. Für sie stand fortan fest, dass sie ihre Zukunft gemeinsam mit Dennis gestalten möchte.

Danielle erlebte nach diesem Eingriff einen emotionalen Wandel. Zwar lebte sie früher in der Überzeugung, Karriere vor Familienleben zu stellen, doch nach dem Ende ihrer Accutane-Behandlung brach sie mit dieser Einstellung. Im November 2019 wurde Danielle schließlich Mutter ihrer Tochter, Freeya. Heute scheint die Schauspielerin ihr privates Glück gefunden zu haben. In Interviews schwärmt sie immer wieder von ihrer Familie, die ihr einen vollkommen neuen Blick auf das Leben gegeben hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Danielle Brooks, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Danielle Brooks, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Dennis Gelin und Danielle Brooks mit ihrer Tochter, 2025