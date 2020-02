Danielle Brooks (30) erlebt momentan das absolute Mutterglück. Im Juli vergangenen Jahres überraschte die Orange Is the New Black-Darstellerin ihre Fans mit der wunderbaren Nachricht, dass sie zusammen mit ihrem Partner ihr erstes Baby erwartet. Im November war es dann endlich so weit: Ihr Töchterchen erblickte das Licht der Welt. Nun hat Danielle im Netz sogar endlich verraten, wie die Kleine heißt!

Auf Instagram postete die 30-Jährige einen supersüßen Schnappschuss ihres Töchterchens: Auf dem Bild sitzt die Kleine mit einer Schleife im Haar auf dem Sofa und lacht quietschfidel. Auf ihrem Schoß sind Würfel zu sehen, die besagen, dass sie zarte zehn Wochen alt ist. "Unser Herzschlag! Ich stelle euch Baby Freeya vor", schrieb die US-amerikanische Schauspielerin – und versah ihren Text extra noch mit einem Herz-Emoji.

Ihre Fans sind total entzückt: "Was für ein perfektes Baby, wow", kommentierte eine Nutzerin ganz begeistert unter ihre Aufnahme. Diese Meinung teilten auch andere User: "Sie könnte dein Zwilling sein, wie niedlich, oh mein Gott!" Auch in den Namen Freeya verliebten sich viele ihre Follower sofort.

ActionPress Daniella Brooks, Juli 2019

Instagram / daniebb3 Danielle Brooks Baby Freeya, Januar 2020

ActionPress Danielle Brooks, März 2019

