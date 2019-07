Babyfreuden bei Danielle Brooks (29)! Die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle in der Erfolgsserie Orange Is the New Black bekannt ist, ist seit 2018 glücklich vergeben. Über ihre Beziehung gibt die Beauty nicht viel preis. Im Netz postet sie höchst selten Pärchenbilder von sich mit ihrem Freund. Doch nun teilt Danielle ihren Fans wunderbare Neuigkeiten mit: Sie und ihr Partner erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 29-Jährige am Dienstag ein Foto, auf dem sie breit lächelnd einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hält. Dazu schrieb sie: "Ich bin so happy, die tollen News endlich mit euch zu teilen. Ich bin schwanger!" In ihrer Story präsentierte der Serien-Star dann ganz stolz seine Babykugel und verriet außerdem, dass er sogar schon im fünften Monat sei.

Noch vor knapp zwei Jahren hätte sich die werdende Mama das wohl niemals träumen lassen. "Mein Dating-Leben läuft nicht so toll. Ich weiß, dass ich beim Fernsehen arbeite und man glaubt, dass es das leichter macht, aber ich bin noch immer Single", erklärte sie damals in einem Interview mit Page Six.

Jesse Grant / Getty Images Danielle Brooks bei den NAACP Image Awards 2018

JoJo Whilden / Netflix Adrienne C. Moore und Danielle Brooks in der sechsten "Orange Is The New Black"-Staffel

Andrew Toth / Getty Images Danielle Brooks

