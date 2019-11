Danielle Brooks (30) ist in Mama-Freuden! Die Orange Is the New Black-Darstellerin ist bereits seit 2018 glücklich vergeben. Im Juli ging sie mit der tollen Nachricht an die Öffentlichkeit, dass sie und ihr Partner ihren ersten Nachwuchs erwarten. Auf öffentlichen Auftritten zeigte die Schauspielerin immer wieder stolz ihren wachsenden Babybauch – nun hat ihre Tochter endlich das Licht der Welt erblickt!

Das verkündete die 29-Jährige nun überglücklich auf Instagram: "16. November 2019. Sie ist perfekt!", schrieb die US-Amerikanerin zum ersten Foto ihrer kleinen Maus. Auf dem Schwarz-Weiß-Foto liegt ihre Tochter auf Danielles Bauch und entzückte die Fans mit ihrer Haarpacht. Neben zahlreichen Glückwünschen schrieb beispielsweise ein User: "Ein Kopf voller Haare."

Der "Orange Is the New Black"-Cast ist momentan absolut im Baby-Fieber. Auch Laura Prepon (39) und ihr Ehemann Ben Foster (39) sind in freudiger Erwartung. Sie erwarten nach einer Tochter nun ihr zweites Kind, wie die Schauspielerin kürzlich mit einem Foto ihres Babybauches verkündet hatte.

Instagram / daniebb3 Danielle Brooks Nachwuchs

Instagram / daniebb3 Danielle Brooks, Schauspielerin

Instagram / daniebb3 Schwangere Danielle Brooks im Juli 2019

