Sie wagten den nächsten Schritt! Danielle Brooks (32) macht ihr Liebesglück mit ihrem Partner Dennis Gelin perfekt: Nachdem das Paar im November 2019 ihre kleine Tochter auf der Welt begrüßt hatte, folgte rund zwei Monate später die Verlobung. Regelmäßig lässt die Orange Is the New Black-Darstellerin ihre Fans auf den sozialen Netzwerken an ihrem Alltag teilhaben – und auch an ihrem großen Tag: Denn Danielle und Dennis haben geheiratet!

Auf Instagram teilte die Schauspielerin einige Eindrücke von ihrer Hochzeitsfeier. "Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar ich bin, einen Freund wie dich zu haben", richtete sie sich an ihren frischgebackenen Ehemann. Der sei in den wichtigsten Momenten immer an ihrer Seite gewesen. Auf den Fotos ist Danielle in einem umwerfenden Kleid mit überwältigender Schleppe zu sehen.

Danielles Fans freuten sich wahnsinnig über die tollen Liebesnews. "Wow! Hochzeitskleider sind eigentlich gar nicht mein Ding, aber deins ist einfach traumhaft", schrieb eine begeisterte Userin. Viele weitere pflichteten ihr bei und fluteten die Kommentarspalte mit Herz-Emojis.

Danielle Brooks im Juli 2019

Daniella Brooks, Juli 2019

Danielle Brooks mit ihrem Verlobten Dennis Gelin

