Danielle Brooks (29) ist schwanger! Am 2. Juli überraschte die Orange Is the New Black-Darstellerin ihre Fans mit den freudigen Nachwuchs-News. Zuletzt teilte sie mit, dass sie schon im fünften Monat sei – weitere Details zu ihrem Sprössling gab Danielle allerdings noch nicht preis. Eines lässt sich inzwischen jedoch nicht mehr geheimhalten oder gar verstecken: ihr Babybauch! Und den präsentiert die Schauspielerin jetzt erstmals ganz stolz im Netz!

Während ihre Community erst seit wenigen Tagen von den Nachwuchs-Neuigkeiten weiß, dürfte sich Danielle längst auf ihr Kleines vorbereiten. Dennoch scheint die 29-Jährige ihr kommendes Familienglück noch nicht verarbeitet zu haben. Zu ihrem Kugel-Schnappschuss auf Instagram schreibt sie: "Immer noch voller Ehrfurcht." Auch ihre OITNB-Kolleginnen sind ganz aus dem Häuschen, weil Danielle bald Mama wird. "Du strahlst so sehr", kommentierte beispielsweise Uzo Aduba (38) alias Suzanne "Crazy Eyes" Warren den Beitrag. "Einfach wunderschön", schwärmte Jessica Pimetel, die in der erfolgreichen Netflix-Serie Maria Ruiz spielt.

Doch nicht nur die Geburt macht Danielle und ihre "Knast-Freundinnen" aktuell nervös: Am 26. Juli soll die siebte und damit finale Staffel von "Orange Is the New Black" auf dem Streaming-Portal zu sehen sein. Ob die Litchfield-Stars sich wohl zum gemeinsamen Binge Watching verabredet haben?

Instagram / daniebb3 Danielle Brooks, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Uzo Aduba und Danielle Brooks im Juni 2015

Anzeige

JoJo Whilden / Netflix Adrienne C. Moore und Danielle Brooks in der sechsten "Orange Is The New Black"-Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de