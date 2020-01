Peter Wright schaffte es vom Lagerarbeiter zum Weltmeister – auch dank seiner Frau! An den Neujahrstag 2020 wird sich der Schotte wohl ewig erinnern: Beim Finale der Darts-WM in London trat er gegen den Titelverteidiger Michael van Gerwen an und holte sich am Ende des Abends mit einem 7:3 den Sieg! Der Underdog, der früher nicht recht an sein Talent glauben wollte, hat es an die Spitze geschafft. Das verdankt der 49-Jährige auch seiner Ehefrau Joanne!

Peter hatte über die vergangenen Jahre allerhand Jobs, etwa als Reifenmonteur oder Lagerarbeiter. Stets begleitete ihn dabei der Sport, auch wenn er nie geglaubt hätte, es jemals unter die Profis zu schaffen – im Gegensatz zu seiner Frau. Sie konnte ihn überzeugen, das Risiko einzugehen, und so hat er 2010 als Kunstfigur Snakebite mit unverkennbarer Frisur und knalligen Outfits erstmals die WM-Bühne betreten. "Das ist alles für sie, für die Kids und die Familie. Sie haben immer gesagt, dass ich eines Tages Weltmeister werde", zitiert Welt den glücklichen Sieger nach dem Finale.

Neben Peter wird nach diesem weltweiten Darts-Turnier eine weitere Sportlerin in Erinnerung bleiben: Fallon Sherrock (25) hatte sich in der von Männern dominierten Disziplin durchgesetzt und als allererste Frau in der Geschichte der Darts-WM ein Match gewonnen. In der dritten Runde musste sich die Britin dann allerdings gegen ihren Kontrahenten Chris Dobey geschlagen geben.

Getty Images Peter Wright bei der Darts-WM 2020

Getty Images Peter Wright, Darts-Profi

Getty Images Fallon Sherrock bei der Darts-WM 2020

