Diese Schocknachricht ging Jenji Kohan (50) an Silvester durch Mark und Bein! Während einige Leute das Jahr mit Feuerwerk und Schampus begrüßten, war der Regisseurin keinesfalls zum Feiern zumute: Die Dreifachmama, die vor allem als "Weeds"-Produzentin und Orange Is the New Black-Schöpferin Bekanntheit erlangte, verlor Ende 2019 ihren ältesten Sohn Charlie. Er hatte einen tödlichen Skiunfall. Im Netz ließ die Serienmacherin ihrer Trauer nun freien Lauf.

"Er war mein bestes Werk", startete die 50-Jährige ihre herzzerreißende Hommage an ihr verstorbenes Kind auf Instagram. "Eine Liste von Adjektiven wird ihm nicht gerecht. Es gibt keine Gerechtigkeit. Ich bin der glücklichste Mensch auf Erden, weil ich so viel Zeit mit ihm verbringen durfte und so einen brillanten, lustigen, netten und nachdenklichen Jungen großziehen konnte. Mein Baby. Mein goldenes Kind. Mein wunderschöner Junge", lauten ihre tieftraurigen Zeilen weiter.

Aufgrund der Tragödie um ihren geliebten Sohn ist Jenji nun am Boden zerstört. "Ich kann mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen. Ich verstehe nicht, wo er hin ist. Mein Herz ist zerrissen. Wie kann das wahr sein?", gewährt sie ihrer Community weiter einen Einblick in ihr Seelenleben.

Instagram / ijnej Charlie Noxon, Jenji Kohans Sohn

Getty Images Jenji Kohan, "Orange is the New Black"-Schöpferin

Instagram / ijnej Charlie Noxon, Jenji Kohans Sohn



