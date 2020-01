Sie streikt sogar an ihrem Ehrentag! Mit ihrem Einsatz gegen den Klimawandel veränderte Greta Thunberg (17) 2019 nicht nur ihre Heimat Schweden, sondern die ganze Welt. Die Initiatorin des internationalen Schulstreiks "Fridays For Future" macht ihr Engagement sogar an ihrem eigenen Geburtstag deutlich. Ihr 17. Ehrentag fiel dieses Jahr skurrilerweise auf einen Freitag – und statt zu feiern, streikte Greta weiter fürs Klima!

In den sozialen Netzwerken teilte die 17-Jährige schon am frühen Morgen des 3. Januars ein Bild von sich, wie sie – dick eingepackt in Schal, Mütze und Winterjacke – vor dem Regierungsgebäude in Stockholm steht. In den Händen hält das Geburtstagskind das Schild, mit dem es weltweit berühmt wurde: "Schulstreik für das Klima" ist darauf zu lesen. Für die Schülerin war der Streik an ihrem Geburtstag der 72., den sie abhielt. Und ihre Anhänger feierten dies: "Du bist einfach die größte Inspiration, die es auf der Welt gibt. Happy Birthday", schrieb eine Nutzerin auf Instagram.

Auch an Weihnachten nutzte Greta ihre Stimme, um das Bewusstsein für den Klimawandel zu stärken. Auf ihrem Instagram-Kanal wünschte sie ihren Followern schöne Feiertage und merkte dabei an: "Denkt daran, auf euch und eure Mitmenschen Acht zu geben, aber auch auf diesen wunderschönen Planeten, auf dem wir leben."

ActionPress Greta Thunberg, 2019, Turin

ActionPress Greta Thunberg, 2019, Turin

Instagram / gretathunberg Greta Thunberg, Dezember 2019

