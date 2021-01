Donald Trump (74) hat das Weiße Haus verlassen. Noch vor dem Beginn der Übergabe-Zeremonie für seinen Nachfolger Joe Biden (78) bestieg der 45. US-Präsident zusammen mit Frau Melania einen Helikopter, der sie zu einem Militärflugplatz brachte. Während Trump anschließend mit Wohlwollen auf die vier Jahre seines politischen Wirkens zurückblickte, zeigten sich andere augenscheinlich erleichtert über das Ende seiner Amtszeit. So auch Greta Thunberg (18), die es sich nicht nehmen ließ, dem scheidenden Präsidenten zum Abschied einen kleinen Seitenhieb zu verpassen – und der hat sogar eine Vorgeschichte.

"Er macht den Anschein eines sehr glücklichen alten Mannes, der in eine leuchtende und wundervolle Zukunft blickt. So schön zu sehen!", schrieb die Klimaaktivistin unter ein von ihr veröffentlichtes Instagram-Bild, das Trump auf den Stufen des Helikopters zeigt. Mit ihrem Beitrag revanchiert sich die 18-Jährige für einen Tweet Trumps, den dieser im Anschluss an ihre aufgebrachte Rede beim Klimagipfel der Vereinten Nationen im September 2019 absetzte. "Sie macht den Anschein eines sehr glücklichen jungen Mädchens, das in eine leuchtende und wundervolle Zukunft blickt. So schön zu sehen!", hatte der 74-Jährige damals über sie gewitzelt.

Tatsächlich handelt es sich nicht um das erste Mal, dass Greta einen Beitrag Trumps unter Zuhilfenahme dessen eigener Wortwahl kokettierte. Als der Unternehmer nach der Wahl forderte, das Auszählen der Stimmzettel zu stoppen, spöttelte die Schwedin in vergleichbarer Weise über sein aggressives Auftreten.

Getty Images Greta Thunberg bei dem "Climate Action"-Gipfel der UN in NYC im September 2019

Getty Images Donald Trump im November 2020

Getty Images Greta Thunberg bei einer Pressekonferenz in Stockholm im Januar 2020

