Gewusst? Greta Thunbergs Mutter sang im Jahr 2009 beim ESC

Unter dem Motto "United By Music" richtet die schwedische Stadt Malmö derzeit den 68. Eurovision Song Contest aus. Doch neben den musikalischen Auftritten sorgten in den vergangenen Tagen auch immer wieder zahlreiche politische Proteste für Aufsehen. Ganz vorne mit dabei – die Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg (21). Doch für die "Fridays for Future"-Bekanntheit ist es nicht der erste Besuch bei dem europäischen Gesangswettbewerb. Denn als Greta gerade einmal sechs Jahre alt war, trat ihre Mutter für Schweden an! Die Opernsängerin Malena Ernman sang sich mit ihrem Song "La Voix" im Jahr 2009 jedoch lediglich auf Platz 21.

Malena ist eine international gefeierte Opernsängerin. Damals konnte sich die zweifache Mutter im schwedischen Vorentscheid, dem Melodifestivalen, ein Ticket für den ESC 2009 in Moskau sichern. Anfangs hielt die Musikerin ihre Teilnahme an dem internationalen Gesangswettbewerb nur für eine verrückte Idee. Doch ihre Familie konnte sie vom Gegenteil überzeugen. "Mir hat die Idee gefallen, weil meine Kinder und mein Mann mich dazu ermutigt haben, es einmal im Leben zu wagen", gab sie nach ihrem Auftritt stolz zu.

Auch Isaak Guderian (29), der in diesem Jahr beim ESC für Deutschland antritt, hat durch seine Familie eine ganz besondere Motivation. Denn der einstige Straßenmusiker ist bereits zweifacher Familienvater und will für seine Söhne sein Bestes geben. Im Interview mit RTL verriet der "Always On The Run"-Interpret vor wenigen Tagen zuckersüße Details: "Für meinen Louis ist der ESC eine ganz, ganz große Nummer. Der ist superaufgeregt. Und für ihn ist auch klar, dass ich gewinne. Er hat auch gesagt, dass er weinen wird, wenn ich nicht gewinne."

Anzeige Anzeige

Getty Images Malena Ernman singt beim ESC 2009

Anzeige Anzeige

Getty Images Isaak Guderian, ESC-Kandidat

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Malenas Auftritt bei dem ESC 2009? Wow! Sie hat echt eine tolle Stimme. Das Lied trifft überhaupt nicht meinen Geschmack. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de