Greta Thunbergs Schwester Beata versucht sich als Sängerin

Beata Ernman (19), besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Bea, hat in einem Interview mit der schwedischen Zeitschrift Hänt offen über ihre Beziehung zu ihrer berühmten Schwester Greta Thunberg (22) gesprochen. Greta ist als Aktivistin und Begründerin der "Fridays for Future"-Bewegung weltweit bekannt. Beata hingegen verfolgt ihre eigenen Pläne und strebt eine Karriere als Sängerin an. Sie betont, wie unterschiedlich sie und ihre Schwester sind, und betont: "Wir haben völlig unterschiedliche Karrieren." Beata ist sich bewusst, dass die Verbindung zu ihrer umstrittenen Schwester ihr zusätzliche Aufmerksamkeit bringt, dennoch möchte sie als eigenständige Person wahrgenommen werden.

Mit ihrem extravaganten Stil und ihrer Vorliebe für das Rampenlicht unterhält Beata mehr als 13.000 Follower auf Instagram. Dabei bezeichnet sie die Bühne und das Streben nach Aufmerksamkeit als essenzielle Aspekte ihres Künstlerdaseins. Ihren auffälligen Wandel unterstreicht die Sängerin mit einer neuen Haarfarbe und selbstbewussten Auftritten. Wo sie politisch steht, ist nicht bekannt. Ihre Familie hingegen hat in der Vergangenheit bereits mehrfach mit ihrer israelfeindlichen Haltung für Aufsehen gesorgt. Ihre Mutter Malena echauffierte sich 2024 beispielsweise über die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest und wurde daraufhin von der Homepage des schwedischen Komitees gegen Antisemitismus gestrichen, in dem sie Mitglied war.

Die Leidenschaft fürs Singen und die Bühne hat Beata wohl von ihrer Mutter geerbt. Die Musik ist nämlich fest verankert in der Familie Thunberg. Malena Ernman trat im Jahr 2009 sogar beim Eurovision Song Contest für Schweden an. Mit ihrem Song "La Voix" schaffte sie es damals allerdings nur auf Platz 21.

Instagram / beatamonalisa Beata Ernman, Oktober 2024

Instagram / beatamonalisa Beata Ernman, Juni 2025

Getty Images Malena Ernman und Greta Thunberg im April 2018