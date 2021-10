Hat es Greta Thunberg (18) etwa erwischt? Eigentlich brennt das Herz der jungen Schwedin für den Klimaschutz – vor rund drei Jahren rief sie die Umweltbewegung "Fridays For Future" ins Leben. Nun scheint es jedoch so, als würde das Herz des Teenagers auch noch für etwas – oder besser gesagt jemanden – anderes schlagen: Greta wurde mit einem bislang unbekannten jungen Mann gesichtet!

Fotografen lichteten Greta am Freitag auf einer "Fridays For Future"-Demonstration in Mailand an der Seite eines anderen Teilnehmers ab. Der unbekannte junge Mann hielt die 18-Jährige fest im Arm, während sie sich an ihn rankuschelte – dabei fütterte die Stockholmerin ihn liebevoll mit Bananenchips. Ist bei der hübschen Aktivistin etwa die lodernde Flamme der Liebe entfacht?

Die Autorin trug zwischenzeitlich sogar ein Kleidungsstück ihrer Begleitung. Zuerst hatte sie nämlich einen grünen Frosch-Hut getragen – wenig später wurde sie jedoch mit einem karierten Hut abgelichtet, den zuvor der junge Mann getragen hatte.

Getty Images Greta Thunberg, Klimaschutzaktivistin

Getty Images Greta Thunberg in Brüssel im März 2020

ActionPress Gretha Thunberg bei einer "Fridays For Future"-Demo im Oktober 2021 in Mailand

