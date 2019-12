Greta Thunberg wurde ausgezeichnet: Für ihre inspirierenden Aktivitäten, mit denen sie die Sorgen über den Planeten in eine weltweite Bewegung verwandelte! Die 16-jährige Schwedin mauserte sich von einer einfachen Schülerin, die für den Klimaschutz streikte, zum Gesicht einer global wachsenden Klimabewegung. Sie steckt hinter dem mittlerweile internationalen Schulstreik "Friday's For Future" und wirbt mit Reisen durch etliche Länder für Klimawandel und Umweltschutz. Für ihre Bemühungen wurde sie nun mit dem renommierten Titel des US-Magazins geehrt.

Das Time Magazin kürt seit 1927 jedes Jahr die einflussreichsten Persönlichkeiten in der Welt. Greta ist die jüngste Preisträgerin überhaupt und steht in einer Reihe mit politischen und künstlerischen Größen und königlichen Würdenträgern. "Sie ist keine Milliardärin oder eine Prinzessin, kein Popstar, nicht mal eine Erwachsene. Sie ist ein gewöhnlicher Teenager, der durch seinen Mut, die Wahrheit zu sagen, zur Ikone einer ganzen Generation wurde", erklärt das US-Magazin. Sie habe es geschafft, durch ihr anfängliches Schuleschwänzen eine globale Bewegung ins Leben zu rufen, die auf die Probleme unserer Erde aufmerksam mache.

Auch von Weltstars bekommt Greta Unterstützung: Nach ihrer emotionalen Rede beim UN-Klimagipfel im September in New York erhielt sie unter anderem von den Schauspielern Leonardo DiCaprio (45) und Chris Hemsworth (36) und Sängerin Camila Cabello (22) Rückendeckung. Auch Topmodel Gisele Bündchen (39) kommentierte ihren Auftritt auf Instagram mit den Worten: "So wahr und mächtig! Danke für alles, was du tust. Ich bin bei dir."

Getty Images Greta Thunberg in Denver, Colorado im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Greta Thunberg im September 2019

Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de