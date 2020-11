Das Netz amüsiert sich über Donald Trumps (74) Ungeduld! Inzwischen werden schon seit mehreren Tagen die Stimmen der US-Wahl ausgezählt – noch ist ungeklärt: Bekommen die Vereinigten Staaten mit Joe Biden (77) einen neuen Präsidenten oder behält Amtsinhaber Trump seinen Posten? Klar ist bisher nur: Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen! Langsam aber sicher liegen die Nerven des Republikaners wohl blank. So forderte er via Social Media jetzt, man solle die Zählungen stoppen. Wer sich da einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen konnte? Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg (17)!

"So lächerlich. Donald muss an seinem Problem mit Aggressionsbewältigung arbeiten und dann mit einem Freund in einen guten alten Film gehen!", antwortete sie nun direkt auf das Twitter-Posting des US-Präsidenten. "Entspann dich, Donald, entspann dich!" Für diese mutigen und frechen Worte erntete die 17-Jährige bereits Zuspruch in Form von Millionen Likes und Tausenden begeisterten Kommentaren.

Aktive Follower der jungen Schwedin dürften es schon erkannt haben: Hier versteckt sich eine kleine Retourkutsche! So hatte Trump nämlich vor rund einem Jahr in einem fast identischen Wortlaut auf einen Tweet reagiert, in dem Gretas Auszeichnung als Person des Jahres 2019 durch das Time Magazine verkündet wurde. Was sagt ihr zu ihrer Botschaft? Stimmt ab!

Getty Images Greta Thunberg bei einer Pressekonferenz in Stockholm im Januar 2020

Getty Images Donald Trump in der Wahlnacht in Washington D.C. im November 2020

Getty Images Greta Thunberg bei der "Cop25"-Klimakonferenz in Madrid in Dezember 2019

